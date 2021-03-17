Хотіли захопити владу і торгували впливом: що є у детективів на суддів ОАСК

Детективи готуються передати до суду обвинувальний акт у суддя Окружного адмінсуду Києва

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування щодо голови і суддів Окружного адміністративного суду Києва – їх підозрюють у низці злочинів.

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Про це 17 березня повідомили в НАБУ.

На думку детективів бюро, дії членів ОАСК підпадають під статті Кримінального кодексу про спробу захоплення державної влади, перешкоджання роботі державних органів, участі в злочинній організації та зловживання впливом.

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Загалом в порушеннях підозрюються 11 осіб:

голова ОАСК;

два його заступника;

четверо суддів ОАСК;

голова Державної судової адміністрації;

двоє адвокатів;

незазначена фізична особа.

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НАБУ відкрило підозрюваним матеріали для ознайомлення і готується направити до суду обвинувальний акт.

За версією слідчих, діючи в складі злочинної групи, підозрювані намагалися захопити владу в Україні, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створюючи штучні перешкоди в їхній роботі.

Крім того, вони виносили замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

Нагадаємо, що антикорупційні органи вже понад півроку намагаються притягнути фігурантів розслідування до відповідальності. Голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку та ще чотирьом особам повідомили про підозру ще в липні минулого року

А президент України Володимир Зеленський навіть вніс до Верховної Ради три законопроекти, які урізають повноваження Окружного адмінсуду Києва.

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