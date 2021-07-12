Гройсман описав "план Б" для України щодо "Північного потоку – 2"

На випадок запуску газогону влада має укласти угода у форматі "Україна – ЄС – США", яка б містила два компоненти – безпековий та економічний

Гройсман пропонує владі підстрахуватися на випадок запуску російського газопроводу. Фото: колаж "Сьогодні

Влада України має відновити і втілити ідею спільного управління українською газотранспортною системою та запропонувати партнерам укласти довгострокову угоду із конкретними принципами і шляхами до економічної та безпекової підтримки країни.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман.

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Коментуючи нещодавню берлінську зустріч керівництва України та Німеччини та перспективи добудови російського газогону "Північний потік – 2", Гройсман закликав владу бути рішучішою в заявах про справжні наміри "Газпрому" і в пропозиціях щодо використання української труби.

"Радив би президенту запропонувати мінімум 10-річний контракт, який складався б із двох частин. Перша – економічно вигідніші умови транспортування газу по українській території. Тоді ми знімаємо аргумент про економічну доцільність транспортування через "Північний потік-2". Друга частина: Україна має максимально швидко запропонувати європейським партнерам і США формулу спільного управління ГТС у вигляді консорціуму. Два роки влада жодного кроку не зробила в цьому напрямку", – сказав Володимир Гройсман.

Та на випадок, якщо "Північний потік – 2" все ж введуть в експлуатацію, має бути "план Б" – комплексна і довгострокова безпекова угода між Україною, ЄС та США. Документ має містити два компоненти – безпековий та економічний.

Влада має працювати над енергетичною інтеграцією України до ЄС в контексті декарбонізації економіки та освоєння нових видів палива – наприклад, водню.

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"Мене лякають вислови урядовців, які говорять, що водень – це довго і дорого. Вони мають системно планувати майбутнє України. Якщо дивитися "сьогодні на сьогодні" – матимемо лише кризи. Треба дивитися і на водень, і на декарбонізацію економіки. Якщо цього не робити, ми за 10 років перестанемо бути конкурентними в світі. Навіть з огляду на сировинний експорт, не кажучи вже про переробку", – наголосив колишній прем'єр.

Раніше цьогоріч Україна і Німеччина домовилися про спільні проекти у водневій енергетиці.

Також ми писали про намір США та Німеччини гарантувати Україні компенсації після запуску газопроводу "Північний потік – 2".