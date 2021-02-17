Гройсман: Дії уряду ставлять під загрозу розвиток країни

Влада накопичила нові борги, які ляжуть на плечі всіх українців, каже політик

Неадекватність дій уряду, а також пряме небажання бачити проблеми і труднощі українців ставить під загрозу подальший розвиток країни і позбавляє можливостей здолати наслідки наявних криз.

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Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман.

Він нагадав, що півтора роки тому Україна була державою, що стоїть на хороших економічних позиціях і має непогані економічні перспективи – як всередині, так і щодо виходу на глобальні ринки. Але за невеликий проміжок часу весь запас міцності був знищений.

"Зараз ми, приміром, не долаємо пандемію та її наслідки, ми переживаємо її, – сказав Гройсман. - І коли представники влади говорять про те, що все буде нормально, я хочу відповісти – у вас, може, й буде нормально, а от якою ціною звичайні українці переживають і переживуть кризу? От де питання. І ніхто з влади це питання собі не ставить. Ми під загрозою… Насправді все недобре. І ця неадекватність дій породжує нові проблеми. Не для влади – для людей… Це соромно".

Як наголосив Гройсман, у промисловості зараз згорнуті програми капітальних інвестицій, замість програм розвитку і підтримки підприємництва є програма кредитування "5-7-9". Але і за нею гроші під відсотки отримали лише близько 13% заявників, а загальний обсяг виданих кредитів ледь перевищує 20 млрд грн при загальних втратах бізнесу через карантини і падіння економіки в сотні мільярдів гривень.

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"З 2 млн підприємців в Україні кредити отримали близько 8 тисяч – це співставна допомога?, – питає Гройсман. – Разом з тим, цього року ми бачимо, що обсяг державних запозичень складе понад 700 млрд грн – 60% бюджету. Це борги, які додатково ляжуть на плечі всіх українців".

На думку політика, національним інтересом нині має стати створення умов, аби українці жили в достатку, щоб бізнес почав інвестувати в свій розвиток, а відтак – у розвиток країни.

"От зараз сировинні ринки пішли в ріст. Це добре. Експортери відчуватимуть себе стабільніше, привезуть в країну більше валютної виручки. Але це тенденція на 2-4-6 місяців, і вона не вплине на створення тут нових робочих місць, створення додаткової вартості. Всередині країни все одно лишається купа проблем, а адекватної програми їх подолання – немає. Це доведеться виправляти", – додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що іспит пандемією влада не пройшла.

Він також заявив, що січневий локдаун був безвихіддю, а не реальним системним кроком державної політики з підтримки економіки і людей.

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