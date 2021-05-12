Готові підсилитися в будь-який момент: Наєв назвав чисельність військ РФ на Донбасі

Частина військ чисельністю до 7 тисяч Росія залишила на кордоні з Україною, вони готові в будь-який час посилити формування

/ Фото: Данило Павлов, Сьогодні

На Донбасі станом на сьогодні чисельність російських військ становить близько 28 тисяч осіб.

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Про це на форумі "Україна" 30 заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Також він зазначив, що на полігонах Ростовської області знаходяться з'єднання та військові частини 8 армії Південного військового округу чисельністю до 6 800 осіб.

"Наразі до складу 1 і 2 АК окупаційного угрупування військ противника входять 14 бойових бригад/полків і підрозділів забезпечення загальною чисельністю близько 28 тисяч осіб", – розповів Наєв.

Майже тиждень тому високопоставлені представники Пентагону заявили, що Росія відвела від кордонів з Україною тільки кілька тисяч військовослужбовців, тоді біля кордонів нашої країни залишалися близько 80 тисяч російських військових.

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Нагадаємо, в квітні Росія стягнула до кордону з Україною понад 150 тисяч російських військових, викликавши занепокоєння і побоювання в плануванні її повномасштабного вторгнення як в української влади, так і в світі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією