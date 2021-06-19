"Господь Бог занадто багато дав води відразу": Аваков розкритикував Данілова за слова про Крим

Як заявив секретар РНБО Данілов, зараз в Криму "не знають, що робити з водою"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупований Крим тривалий час просив води, а зараз там "навіть не знають, що з нею робити"

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На брифінгу він заявив, що "Господь Бог занадто багато їм дав води відразу".

"Ви знаєте, що Кримський півострів дуже тривалий час просив води, і там стільки сьогодні води, що вони навіть не знають що з нею там робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на превеликий жаль, там трапилася така... Господь Бог занадто багато їм дав води відразу", – сказав Данілов.

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На що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував: "Кримська природна катастрофа – для мене не привід для жартів і зловтіхи".

Як ми писали раніше, окупований Крим продовжує терзати циклон – слідом за затопленої Керчю "Під воду пішла" Ялта. Потоки на вулицях настільки сильні, що змиває навіть автомобілі. У місті вже ввели режим надзвичайної ситуації, закрили в'їзд в Ялту і почали евакуацію жителів із затоплених зон.