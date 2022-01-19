Гордон дозволив Соловйову першим лизнути свої "яйця"

Журналіст заявив, що продукт з'явиться за 4 тижні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

За три тижні – максимум чотири – на прилавках магазинів в Україні з'являться "Яйця Гордона в шоколаді в золотій піраміді".

Про це сказав журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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Хто зможе облизати "Яйця Гордона" першим

" Це грандіозно смачний та гарний на вигляд продукт. Ну і, звичайно, першими зможуть пооблизувати мої "яйця" VIP-фанати – починаючи від Володимира Соловйова", – сказав він.

Також журналіст пояснив, чому першим це зробить саме російський пропагандист Володимир Соловйов:

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"Право першому облизати "Яйця Гордона у шоколаді у золотій піраміді" буде надано Володимиру Соловйову. Він це право заслужив своєю прекрасною роботою з прославлення мене. А далі до нього приєднаються інші реципієнти".

Подарунки від Гордона

Раніше журналіст уже звертався до Соловйова і казав, що в магазинах з'явилися цукерки з зображенням Гордона на коробці – пташине молоко "Гордон у шоколаді".

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"Я не хочу залишитися невдячною худобою, яка не відповість тобі чимось добрим на таку часта згадку моєї скромної персони... Я хочу подарувати тобі цукерки, які називаються "Гордон у шоколаді". Це чудові цукерки, чудові", – сказав він.

Реакція Соловйова

Сам Володимир Соловйов відреагував на цю новину, розкритикувавши дії журналіста.

"Ну що я буду дешеве нацистське ла**о обговорювати? Він ще збирався у кожен подарунок яйця класти. Нехай кладе, людина-качка. Дешеві ви**рди бездарного нацистського пропагандиста ", – сказав він.

Соловйов також пообіцяв, що передарує цукерки від Гордона кореспондентові "Радіоточки НСН".

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