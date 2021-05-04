Головний фейкомет про вакцини: Степанов "наїхав" на Росію

З початку 2021 року понад 100 прокремлівських заяв про вакцини потрапили в чорний список

Головним розповсюджувачем фейків про вакцини є Росія, щоб нав'язати світу свій препарат "Супутник".

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Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов з посиланням на оновлений звіт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

У ньому наголошується, що з появою нових різноманітних вакцин набирає обертів кампанія з їх штучної дискредитації. Наприклад, з початку цього року в чорний список EUvsDisinfo додали більше 100 прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв про вакцинацію.

Міністр нагадав про хвилю бруду, яким поливали вакцину AstraZeneca, що нібито вона викликає появу тромбів (але не підтвердилося).

"Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення. Через нав’язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу вона намагається проштовхнути власний "Спутник". Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде", – написав Степанов.

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Водночас він зазначив, що люди, які поширюють страхи про вакцини і називають їх "лайном"(натяк на слова Порошенка), "свідомо чи по дурості підіграють Росії".

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Степанов заявляв, що Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Pfizer.

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