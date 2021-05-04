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Головний фейкомет про вакцини: Степанов "наїхав" на Росію

4 травня, 15:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

З початку 2021 року понад 100 прокремлівських заяв про вакцини потрапили в чорний список

Головним розповсюджувачем фейків про вакцини є Росія, щоб нав'язати світу свій препарат "Супутник".

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Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов з посиланням на оновлений звіт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

У ньому наголошується, що з появою нових різноманітних вакцин набирає обертів кампанія з їх штучної дискредитації. Наприклад, з початку цього року в чорний список EUvsDisinfo додали більше 100 прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв про вакцинацію.

Міністр нагадав про хвилю бруду, яким поливали вакцину AstraZeneca, що нібито вона викликає появу тромбів (але не підтвердилося).

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"Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення. Через нав’язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу вона намагається проштовхнути власний "Спутник". Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде", – написав Степанов.

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Водночас він зазначив, що люди, які поширюють страхи про вакцини і називають їх "лайном"(натяк на слова Порошенка), "свідомо чи по дурості підіграють Росії".

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Степанов заявляв, що Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Pfizer.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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