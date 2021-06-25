Русский
$ 27,46
32,79
  1. Влада

Глава Верховної Ради сказав, чи піде у відставку

25 червня 2021 11:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава парламенту відповів на заяви з Офісу президента, що нібито сам же Разумков і поширює чутки про відставку

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не збирається звільнятися зі своєї посади. Про це він сказав на пресконференції.

Реклама

Журналіст у своєму питанні зазначила, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Разумков нібито розпускає чутки про свою відставку.

"На рахунок відставки, то я не збираюся у відставку і тому немає сенсу мені розпускати ніякі чутки ... Моя робота мені подобається, сподіваюся, роблю її ефективно. Я її буду робити до того часу, поки мені це довірить український народ", – сказав Разумков.

Як ми вже писали, Разумков пояснив, чому Зеленський не оголосить дострокових виборів президента. Глава парламенту розповів, що буде, якщо глава держави складе з себе президентські повноваження.

У свою чергу президент раніше розповідав, чи розжене Верховну Раду. Розмови про розпуск парламенту ходять регулярно, особливо якщо гальмуються важливі законопроекти.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада
Аваков іде? Геращенко відповів на чутки про відставку глави МВС
Аваков іде? Геращенко відповів на чутки про відставку глави МВСВлада
У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у Росії
У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у РосіїВлада
"Маски-шоу" навіть у тещі: у Медведчука знову проводять обшуки (оновлено)Влада
Чого чекати Україні від зустрічі Зеленського і Меркель
Чого чекати Україні від зустрічі Зеленського і МеркельВлада
Росія запустила
Росія запустила "Північний потік – 2" – як у Байдена захистять інтереси УкраїниСША

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти