Глава Верховної Ради сказав, чи піде у відставку

Глава парламенту відповів на заяви з Офісу президента, що нібито сам же Разумков і поширює чутки про відставку

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не збирається звільнятися зі своєї посади. Про це він сказав на пресконференції.

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Журналіст у своєму питанні зазначила, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Разумков нібито розпускає чутки про свою відставку.

"На рахунок відставки, то я не збираюся у відставку і тому немає сенсу мені розпускати ніякі чутки ... Моя робота мені подобається, сподіваюся, роблю її ефективно. Я її буду робити до того часу, поки мені це довірить український народ", – сказав Разумков.

Як ми вже писали, Разумков пояснив, чому Зеленський не оголосить дострокових виборів президента. Глава парламенту розповів, що буде, якщо глава держави складе з себе президентські повноваження.

У свою чергу президент раніше розповідав, чи розжене Верховну Раду. Розмови про розпуск парламенту ходять регулярно, особливо якщо гальмуються важливі законопроекти.