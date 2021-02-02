Голова ОБСЄ і Лавров обговорили Донбас: РФ знову нав'язує переговори з бойовиками

Лінде нагадала Лаврову про нещодавній візит до України, де побувала і на Донбасі

Голова ОБСЄ, глава МЗС Швеції Анн Лінде під час візиту до Москви обговорила з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим ситуацію на Донбасі. Про це повідомляє ТАСС.

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Шведський дипломат виступила за скасування обмежень для спостерігачів ОБСЄ і заявила, що Місії потрібен повний доступ до всієї території Донбасу.

"Як я говорила пану Лаврову, два тижні тому я їздила до України, щоб оцінити ситуацію. Я переконалася в необхідності активної участі ОБСЄ. СММ повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України, тут немає жодного виправдання втручанню (з боку бойовиків) в дії місії. Свобода пересування громадян України на сході України залишається нашою занепокоєністю", – заявила Лінде.

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У свою чергу Лавров взявся за старе і черговий раз спробував нав'язати прямі переговори Києва з бойовиками. Також він знову звинуватив українську сторону в небажанні виконувати Мінські угоди.

Як повідомляли новини "Сьогодні", голова ОБСЄ 20 січня відвідала Донбас. Лінде розповідала, що Україні не слід силою повертати Донбас, бо силою не встановити стійкий мир. Також вона категорично проти заморозки конфлікту. Крім того, голова ОБСЄ заявила, що Україна виконала всі умови для нового "нормандського саміту".

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