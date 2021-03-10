Глава НБУ Шевченко захворів на коронавірус

Зараз він знаходиться на самоізоляції

Глава Національного банку України Кирило Шевченко захворів на коронавірус.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Шевченко отримав позитивний тест. Хвороба протікає в легкій формі і ускладнень немає.

"Хочу повідомити, що я захворів на COVID-19, в зв'язку з чим, звичайно, перебуваю на самоізоляції зараз. Відчуваю себе нормально, зберігаю оптимізм. Сподіваюся на швидке одужання і повернення в offline життя", – написав Шевченко.

Раніше народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна захворіла на COVID-19. У цьому вона звинуватила міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв безкоштовний доступ до вакцини від COVID для всіх українців до кінця року. Він підкреслив, що мова йде про забезпечення доступу до вакцини, а не про обов'язкове щеплення, оскільки вакцинація добровільна.

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