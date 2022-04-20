Політик прибув до столиці України потягом

Шарль Мішель прибув до Києва із офіційним візитом. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Twitter у середу, 20 квітня.

"Сьогодні у Києві. У серці вільної та демократичної Європи", – написав Шарль Мішель.

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Голова Європейської ради також опублікував фото, де видно, що він прибув до столиці України потягом. Серед зустрічаючих Мішеля була віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 8 квітня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн офіційно передала президентові України Володимиру Зеленському спеціальний опитувальник , необхідний для надання Україні статусу кандидата у ЄС.

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18 квітня стало відомо, що перша частина опитувальника для оцінки можливості України отримати статус кандидата в члени ЄС вже заповнена та відправлена Єврокомісії.