Гетто безправ’я в Європі: МЗС розповіло про 7 років російської агресії проти України

Російська агресія не змогла досягнути своєї стратегічної мети – Москва не утримала Київ у сфері свого впливу, а навпаки, назавжди втратила Україну.

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Про це глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив у Facebook в коментарі до заяви зовнішньополітичного відомства, присвяченої 7-м роковинам початку збройної агресії Росії проти України.

"Український народ ніколи не питав, не питає і не питатиме ні в кого дозволу обирати власне майбутнє", – підкреслив дипломат.

Водночас в МЗС нагадали, що 7 років агресії Росії проти України спричинили військову експансію на південному фланзі Європи і створили постійно зростаючу безпекову та гібридну загрозу для Східної та Південно-Східної Європи, Азово-Чорноморського регіону, Середземномор'я, Близького Сходу.

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Російська агресія вже принесла і продовжує нести із собою численні жертви як серед цивільних, так і військових осіб, кажуть у дипломатичному відомстві.

Тому демократичний світ має жорстко відповідати на постійні порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права. Тимчасова окупаційна влада РФ перетворила окуповані території на гетто безправ’я посеред Європейського континенту. Український Крим та окремі райони Донбасу, окуповані Росією, стали місцями терору та свавілля, наголошують в міністерстві.

Російська окупація також заклала далекосяжні екологічні загрози для Європи та Чорноморського регіону.

"Україна та міжнародне співтовариство мають разом непохитно протидіяти агресивній війні Російської Федерації, підтримувати на міжнародному порядку денному відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – йдеться у заяві МЗС.

Там вважають, що міжнародні санкції допомагають стримувати агресивну політику Росії, але необхідні більш ефективні заходи, щоб повернути ситуацію в правове поле та відновити безпеку в регіоні.

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У міністерстві розповіли, що окупанти розмістили у Криму 195 танків (на окупованій частині Донбасу – 450), 410 бойових броньованих машин (834), 283 артилерійські системи (663), 100 бойових літаків, 50 вертольотів і 68 катерів та кораблів.

З півострова змушені були виїхати 50 тисяч вимушених переселенців, залишили Донбас 1,4 млн осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла проєкт постанови про звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентських асамблей ОБСЄ і НАТО, а також до урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав людини і про звільнення українських політв'язнів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в ООН визнали незаконною російську владу в Криму. У резолюції ООН перераховані злочини окупантів проти населення українського півострова.

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