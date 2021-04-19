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Німеччина про ситуацію на Донбасі: Росії пора перейти від провокацій до співпраці

19 квітня, 15:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російську агресію обговорили глави МЗС Євросоюзу – Гайко Маас жорстко звернувся до Росії

"Нормандський формат" підходить для врегулювання конфлікту між Україною і Росією, але для цього Москві потрібно від провокацій перейти до співпраці.

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Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, передає ТАСС.

"Нормандський формат" є підходящим форматом для досягнення деескалації", – вважає він.

При цьому німецький міністр не зміг відповісти, чи вдасться досягти миру в рамках роботи "Нормандської четвірки".

Гайко Маас також закликав Москву перейти від провокацій до співпраці в ситуації на Донбасі.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який також брав участь у засіданні, запропонував ЄС план, як вгамувати Росію. Він заговорив про більш жорстке покарання для агресора.

Також в Німеччині закликали зупинити "Північний потік – 2" через загострення на Донбасі.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Росія Німеччина Донбас Гайко Маас

Джерело: Сьогодні

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