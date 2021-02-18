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Генштаб проти "Укрпошти": презентацію марок на честь ЗСУ призначили на 23 лютого

18 лютого, 14:08

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Збройних Силах просять перенести презентацію на березень

"Укрпошта" запланувала на 23 лютого презентацію і погашення поштових марок під назвою "Збройні Сили України. Сухопутні війська". Проти вибору цієї дати виступили в самих Збройних Силах, уточнивши, що вона не була узгоджена.

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Про це заявила пресслужба Генерального штабу ЗСУ. Від "Укрпошти" вимагають перенесення дати презентації. Як варіант у ЗСУ пропонують 14 березня.

"23 лютого держава-агресор РФ, яке веде війну проти України, відзначає День захисника Вітчизни і День військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для просування Збройних Сил України. ... Пропонується перше погашення поштових марок зазначеної серії приурочити до Дня українського добровольця – 14 березня", – пояснили в ЗСУ.

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Нагадаємо, в Україні ще в 2014 році скасували святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Замість цього з'явилася нова важлива дата – День захисника України 14 жовтня.

До слова, раніше "Укрпошта" попередила про небезпечні розсилки від шахраїв.

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Укрпошта ВСУ марки збройні сили україни День захисника України

Джерело: Сьогодні

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