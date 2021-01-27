Генсека Ради Європи запросили відвідати Україну

Українська делегація в ПАРЄ зустрілася з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і запросила її відвідати Київ навесні цього року, на що отримала цілковиту згоду.

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Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

Член делегації, народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна розповіла, що під час виступу генеральної секретарки їй поставили запитання, чому вона під час візиту до Росії не завітала в Україну:

"У відповідь вона зазначила, що планувала попередній візит до України, проте у зв’язку з технічними складнощами, а саме на той час президент Володимир Зеленський був з офіційним візитом в іншій країні, зустрітися не було можливості".

Орієнтовний термін візиту генсека до Києва – березень, додала член української делегації.

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Окрім того, на зустрічі сторони обговорили низку важливих питань: виконання рішень Європейського суду з прав людини, нещодавнє рішення ЄСПЛ по Криму (щодо юрисдикції та прийнятності) проти РФ, розширення Кримської платформи і її підтримку з боку Ради Європи.

Також порушували питання про Білорусь та захист прав людини, обговорили нову ініціативу щодо роботи з діаспорами на платформі ПАРЄ і подальшим перенесенням такої ідеї на міжурядовий рівень, участь генерального секретаря та надання підтримки міжнародному проєктові "Озеленення України". До того ж розглянули питання розширення проєктів для Офісу Ради Європи в Україні.

Нагадаємо, українці в ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації.

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