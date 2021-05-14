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Генпрокурор Венедиктова виступить на Жіночому форумі: онлайн-трансляція

14 травня, 10:51

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Ірина Венедиктова виступить на форумі, де будуть обговорювати, як жінки виступають проти насильства і війни

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова сьогодні, 14 травня, візьме участь у Жіночому форумі.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

На заході обговорять дві теми: жінки проти насильства і жінки проти війни.

Трансляція форуму:

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Нагадаємо, боротьба з домашнім насильством стане пріоритетом для Офісу генпрокурора в 2021 році, оскільки кожна третя сім'я в Україні зіштовхуються з такою проблемою.

За словами Венедиктової, ситуація особливо загострилася у зв'язку з карантином, коли кривдники і жертви вимушено опинилися в закритому просторі.

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