Генпрокурор Венедиктова виступить на Жіночому форумі: онлайн-трансляція

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова сьогодні, 14 травня, візьме участь у Жіночому форумі.
Про це повідомляє "Сьогодні".
На заході обговорять дві теми: жінки проти насильства і жінки проти війни.
Трансляція форуму:
Нагадаємо, боротьба з домашнім насильством стане пріоритетом для Офісу генпрокурора в 2021 році, оскільки кожна третя сім'я в Україні зіштовхуються з такою проблемою.
За словами Венедиктової, ситуація особливо загострилася у зв'язку з карантином, коли кривдники і жертви вимушено опинилися в закритому просторі.