Де зараз відпочиває родина Зеленського: гарячий ексклюзив від Луценка

Ексгенпрокурор пообіцяв розкрити всі подробиці

Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв найближчим часом сенсацію про президента Володимира Зеленського в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24".

Сім'я президента на островах?

За словами Луценка, родина президента Володимира Зеленського зараз відпочиває на екзотичних островах.

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"Я відповідально заявляю, що сім'я Зеленського зараз відпочиває на Сейшелах. Це моя інформація, яку ви скоро всі почуєте. З доказами", – заявив він.

У ЗМІ також повідомляють про Сейшели

Були й інші заяви про відпочинок сім'ї президента на островах. Так, видання "Страна" з посиланням на свої джерела, близькі до дружини президента, повідомило, що Олена Зеленська полетіла на відпочинок без чоловіка, але з дітьми, з батьками та друзями

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Видання зазначило, що чутки про від'їзд президента на Сейшели ходили одразу після Нового року, проте виявилося, що сам Володимир Зеленський залишився в Україні.

А де ці Сейшели?

Острови розташовані в Індійському океані.

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Зеленського теж підозрювали у сейшельському відпочинку – звідки чутки

Блогер та політичний аналітик Карл Волох 9 січня писав у Facebook, що Зеленський із дружиною та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком нібито вирушили на Сейшели.

10 січня на сторінці президента в Instagram з'явилося фото з підписом: "Понеділок. Ранок. Банкова. Починаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році".

Однак користувачі мережі зазначили, що це старе фото з іншого заходу — вирахували по склянці з водою, по олівцях, що однаково стояли, та інших дрібницях.

В Офісі президента спростували чутки про відпустку президента і заявили, що 10 січня відбулася телефонна розмова Зеленського із президентом Швейцарії. Також повідомлялося, що цього дня відбулася селекторна нарада під головуванням Зеленського. У наступні дні ОП також активно інформував про офіційні заходи за участю президента.

Відпустка Зеленського