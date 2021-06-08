Президент зазначив, що нова форма особлива – завдяки важливим символам, що об'єднують українців

Володимир Зеленський з формою української збірної з футболу. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський похвалився іменною футболкою від нової форми збірної України з футболу, яка раніше викликала справжню істерику в Росії.

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Відповідне фото глава держави опублікував на офіційній сторінці в Instagram.

На футболці, крім прізвища президента, стоїть номер – "95". Мабуть, як натяк на допрезидентську діяльність Зеленського у "Кварталі 95".

Володимир Зеленський з іменною футболкою української збірної з футболу / instagram.com/zelenskiy_official

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"Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній декілька важливих символів, що об'єднують українців – від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя", – підписав фото Зеленський.

Володимир Зеленський з формою української збірної з футболу / instagram.com/zelenskiy_official В тренді Фото дня. Зеленському подарували форму збірної з футболу, що "шокує"

Він також підкреслив, що Україна – єдина і неподільна, а Крим – це Україна.

Форму виготовив партнер збірної – компанія Joma. Спереду на футболці, по центру, розміщена емблема збірної і контури України, а на горловині – написи "Слава Україні!" і "Героям слава!".

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Нагадаємо, новий дизайн форми української збірної викликав істерику в Росії і безпосередньо в Кремлі – все через напис "Слава Україні!" і карту країни разом з тимчасово окупованими територіями. Подробиці читайте в матеріалі "Сьогодні".

8 травня Російський футбольний союз (РФС) звернувся в УЄФА з проханням заборонити Україні використовувати нову форму. Навіть більше, росіянам погрожують в'язницею за носіння цієї форми.

Всі подробиці в спецтемі Скандал з новою формою збірної України