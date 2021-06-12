Форма для збірної, вода в Крим і розмова Байдена з Зеленським – політичні підсумки тижня

Політичні підсумки тижня. Фото: колаж "Сьогодні"
Скандал навколо форми для збірної, інтерв'ю Путіна і майбутня поїздка Зеленського до США – сайт "Сьогодні" зібрав головні політичні події тижня, що минає.
"Героям слава!" заховають на формі збірної
Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ
Українська асоціація футболу завершила важкі переговори з УЄФА про дизайн нової амуніції "синьо-жовтих". Напис "Героям слава!", який був на внутрішній стороні футболок, віддалятися не буде. Однак його доведеться прикрити новою нашивкою. На ній будуть карта України, емблема УАФ і ще один напис "Слава Україні!".
Президент УАФ Андрій Павелко вважає це перемогою, адже регулятор вимагав повністю прибрати напис, хоча й визнавав, що раніше його дозволив. Водночас в Україні й надалі будуть проводитися й продаватися футболки в первісному вигляді з обома написами, якими обурюється Росія.
Розмова Зеленського і Байдена
Офіс президента почав підготовку зустрічі Зеленського і Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"
Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку важливих питань. Зокрема, вступ України до НАТО, боротьбу з корупцією і газопровід "Північний потік – 2".
Пентагон виділив Україні 150 млн доларів
Пентагон винагородив Україну за дієві реформи в "оборонці". Фото: колаж "Сьогодні"
Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги з безпеки України обсягом в 150 млн. доларів.
"Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України та збереження життів наших солдатів" , – заявив президент Володимир Зеленський.
Гроші можна буде витратити на:
- програми підготовки військовослужбовців ЗСУ;
- консультативні послуги;
- обладнання, зокрема тактичне;
- надання медичної допомоги військовослужбовцям та евакуації в умовах бою;
- купівля малих бойових катерів Mark VI, контрбатарейна РЛС;
- супутникові знімки і послуги з аналізу даних.
Поїздка Зеленського до США
Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Київ почав підготовку візиту президента Володимир Зеленського до США для зустрічі з американським лідером Джо Байденом.
"Відбулося установче засідання робочої групи для належної підготовки візиту президента України до США. Ми обговорили низку угод, які є в порядку денному і мають бути підписані під час цього візиту. І частина цих угод стосується блоку політики та безпеки", – зазначив заступник голови ОП Андрій Сибіга.
За словами чиновника, наразі на порядку денному підготовка широкого спектра документів, зокрема у сфері безпеки, військово-технічного співробітництва, економіки та екології.
"Ми вже почали його (візит – Ред.) готувати, вже працюємо над ключовими елементами програми. А головне, ми вже працюємо над ключовими домовленостями", – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Судді блокують роботу КСУ
Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua
Шість суддів Конституційного суду блокували його роботу. Вони вимагають забезпечити участь в засіданнях звільненого указом президента з посади судді Олександра Тупицького.
"Згідно з проєктом порядку денного засідань КСУ 8 і 10 червня суд мав продовжити розгляд низки резонансних справ, зокрема, справ про медичну реформу, пенсійне забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної", – написала представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.
Через дії суддів розгляд справ за відповідними конституційними поданнями не відбувся.
Санкції проти Януковича
З Януковича вдруге зняли санкції, але це йому не допомогло
Суд загальної юрисдикції Євросоюзу задовольнив позови українського президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра й скасував санкції, які діяли проти них з 7 березня 2019 по 6 березня 2020 року.
Інтерв'ю Путіна
Володимир Путін на ПМЕФ / фото: Dmitri Lovetsky / Pool via REUTERS
Президент Росії Володимир Путін дав велике інтерв'ю кремлівським ЗМІ. Особливу увагу політик приділили Україні – розповів про НАТО, корінні народи, Володимира Зеленського і новий дизайн форми збірної з футболу.
"Нам завжди є про що говорити, маю на увазі, що ми сусіди... Мені здається, що у нас в двосторонніх відносинах стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", – зазначив він.
Докладніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".
Вірастюка чекають у Раді
Кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка ЦВК визнала переможцем виборів у 87-му окрузі. Фото: "Слуга народу", Facebook
Після того, як кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнали переможцем на виборах в 87-му окрузі, Центральна виборча комісія зареєструвала його народним депутатом.
Влада України може дати воду в Крим
Олексей Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich
Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що українська влада може відновити подачу води в окупований Крим, проте в разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії.
За його словами, воду можна поміняти на "повне виконання Мінських угод" або ж виведення російських військ з території Донбасу.
На цю заяву відреагували в МЗС. Прессекретар відомства підкреслив, що Україна не має наміру відновлювати водопостачання півострова, поки він не буде звільнений. А Росія відповість за невиконання своїх зобов'язань як країни-окупанта щодо забезпечення жителів водою.