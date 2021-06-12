Форма для збірної, вода в Крим і розмова Байдена з Зеленським – політичні підсумки тижня

Зеленський готується до поїздки до США, а судді блокують роботу КСУ через відсторонення Тупицького

Політичні підсумки тижня. Фото: колаж "Сьогодні"

Скандал навколо форми для збірної, інтерв'ю Путіна і майбутня поїздка Зеленського до США – сайт "Сьогодні" зібрав головні політичні події тижня, що минає.

"Героям слава!" заховають на формі збірної

Реклама

Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Українська асоціація футболу завершила важкі переговори з УЄФА про дизайн нової амуніції "синьо-жовтих". Напис "Героям слава!", який був на внутрішній стороні футболок, віддалятися не буде. Однак його доведеться прикрити новою нашивкою. На ній будуть карта України, емблема УАФ і ще один напис "Слава Україні!".

Президент УАФ Андрій Павелко вважає це перемогою, адже регулятор вимагав повністю прибрати напис, хоча й визнавав, що раніше його дозволив. Водночас в Україні й надалі будуть проводитися й продаватися футболки в первісному вигляді з обома написами, якими обурюється Росія.

Розмова Зеленського і Байдена

Реклама

Офіс президента почав підготовку зустрічі Зеленського і Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку важливих питань. Зокрема, вступ України до НАТО, боротьбу з корупцією і газопровід "Північний потік – 2".

Пентагон виділив Україні 150 млн доларів

Пентагон винагородив Україну за дієві реформи в "оборонці". Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги з безпеки України обсягом в 150 млн. доларів.

"Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України та збереження життів наших солдатів" , – заявив президент Володимир Зеленський.

Гроші можна буде витратити на:

програми підготовки військовослужбовців ЗСУ;

консультативні послуги;

обладнання, зокрема тактичне;

надання медичної допомоги військовослужбовцям та евакуації в умовах бою;

купівля малих бойових катерів Mark VI, контрбатарейна РЛС;

супутникові знімки і послуги з аналізу даних.

Поїздка Зеленського до США

Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Реклама

Київ почав підготовку візиту президента Володимир Зеленського до США для зустрічі з американським лідером Джо Байденом.

"Відбулося установче засідання робочої групи для належної підготовки візиту президента України до США. Ми обговорили низку угод, які є в порядку денному і мають бути підписані під час цього візиту. І частина цих угод стосується блоку політики та безпеки", – зазначив заступник голови ОП Андрій Сибіга.

За словами чиновника, наразі на порядку денному підготовка широкого спектра документів, зокрема у сфері безпеки, військово-технічного співробітництва, економіки та екології.

"Ми вже почали його (візит – Ред.) готувати, вже працюємо над ключовими елементами програми. А головне, ми вже працюємо над ключовими домовленостями", – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Судді блокують роботу КСУ

Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua

Шість суддів Конституційного суду блокували його роботу. Вони вимагають забезпечити участь в засіданнях звільненого указом президента з посади судді Олександра Тупицького.

"Згідно з проєктом порядку денного засідань КСУ 8 і 10 червня суд мав продовжити розгляд низки резонансних справ, зокрема, справ про медичну реформу, пенсійне забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної", – написала представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

Через дії суддів розгляд справ за відповідними конституційними поданнями не відбувся.

Санкції проти Януковича

З Януковича вдруге зняли санкції, але це йому не допомогло

Суд загальної юрисдикції Євросоюзу задовольнив позови українського президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра й скасував санкції, які діяли проти них з 7 березня 2019 по 6 березня 2020 року.

Інтерв'ю Путіна

Володимир Путін на ПМЕФ / фото: Dmitri Lovetsky / Pool via REUTERS

Президент Росії Володимир Путін дав велике інтерв'ю кремлівським ЗМІ. Особливу увагу політик приділили Україні – розповів про НАТО, корінні народи, Володимира Зеленського і новий дизайн форми збірної з футболу.

"Нам завжди є про що говорити, маю на увазі, що ми сусіди... Мені здається, що у нас в двосторонніх відносинах стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", – зазначив він.

Докладніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Вірастюка чекають у Раді

Кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка ЦВК визнала переможцем виборів у 87-му окрузі. Фото: "Слуга народу", Facebook

Після того, як кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнали переможцем на виборах в 87-му окрузі, Центральна виборча комісія зареєструвала його народним депутатом.

Влада України може дати воду в Крим

Олексей Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що українська влада може відновити подачу води в окупований Крим, проте в разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії.

За його словами, воду можна поміняти на "повне виконання Мінських угод" або ж виведення російських військ з території Донбасу.

На цю заяву відреагували в МЗС. Прессекретар відомства підкреслив, що Україна не має наміру відновлювати водопостачання півострова, поки він не буде звільнений. А Росія відповість за невиконання своїх зобов'язань як країни-окупанта щодо забезпечення жителів водою.