Фігурантка справи Шеремета Дугарь відвідала ОП – на зустрічі був Єрмак

В Офісі президента була зустріч на майданчику Ради щодо забезпечення прав осіб, які брали участь у захисті України

Обвинувачена в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета військова медсестра Яна Дугарь відвідала Офіс президента.

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Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, вона відвідала ОП для зустрічі на майданчику Ради щодо забезпечення прав осіб, які брали участь у захисті України, передає "Інтерфакс".

"Ця Рада була створена президентом Володимиром Зеленським за пропозицією керівника Офісу президента Андрія Єрмака в березні цього року для відстоювання прав людей, які захищали нашу країну. Очолює її Альона Вербицька. На розгляді цієї Ради перебуває вже більше 300 справ", – розповів Подоляк.

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За його словами, разом з Дугарь та її адвокатами брали участь Альона Вербицька, Андрій Смирнов, Роман Машовець та Андрій Ляхович. Також до зустрічі приєднався й керівник ОП Андрій Єрмак.

"Для нас принципово – щоб була встановлена і представлена суспільству повна правда у справі про вбивство Павла Шеремета. Саме для цього й застосовуються наявні цивілізовані інструменти без будь-якого втручання у відповідний судовий процес", – пояснив він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дугарь відвідала Офіс президента і зустрічалася з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами Зеленський заявив, що глава МВС Арсен Аваков має піти з посади, якщо обвинувачені у справі Шеремета невинні.