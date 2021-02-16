Єврокомісар від Угорщини шантажував Україну і зривав домовленості з ЄС – ЗМІ

Олівер Варгеї / Фото: Francois Walschaerts/Pool via REUTERS

Історія з прийняттям Європарламентом резолюції щодо України, в якій міститься заклик заборонити сайт "Миротворець", обростає новими подробицями. Як виявилося, єврокомісар Олівер Варгеї на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС вимагав внести в спільну заяву слова про те, що Київ нібито утискає національні меншини і не приховував, що мова йде про угорців Закарпаття.

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Про це з посиланням на свої джерела в українській делегації повідомляє "Європейська правда".

Пропозиції угорського комісара ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Варгеї з'явилися в останній момент перед засіданням, що саме по собі суперечить звичаям ЄС, але єврокомісар категорично вимагав їх врахувати, стверджуючи, що його пропозиції є критично важливими.

Єврокомісар вимагав від України припинити діяльність сайту "Миротворець", а Київ зобов'язався б "розслідувати" або "переслідувати" тих в Україні, хто чинить незаконні дії "стосовно депутатів Європарламенту" і "розкриття їх персональних даних". При цьому наша держава мала б визнати, що такі незаконні дії дійсно відбуваються і цей розвиток подій непокоїть як Київ, так і Брюссель.

За даними видання, Варгеї був дуже агресивним, а коли дійшло до питання "Миротворця", його безтактність перейшла всі межі. Українські учасники зустрічі потім передавали колегам в урядовій делегації, що комісар доводив: в Україні "принижують" і навіть "знищують" представників угорської меншини.

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На підставі цих аргументів узгодження підсумкової заяви Ради асоціації виявилося заблокованим.

Українська делегація не погодилася на ці вимоги. Після ультимативної вимоги угорського комісара про те, щоб додати в спільну заяву саміту фразу, в якій Україна визнала б переслідування меншин, прем'єр Денис Шмигаль відповів відмовою.

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А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполіг на тому, що необхідно знайти компроміс. У підсумку з тексту вичистили згадки про те, що Україна визнає "утиски" угорців, заяву Ради асоціації узгодили і політики вийшли до преси.

Денис Шмигаль, Жозеп Боррель та Оливер Варгеї / Фото: Francois Walschaerts/Pool via REUTERS

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Як повідомлялося раніше, Європарламент 11 лютого затвердив доповідь про імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС. За що хвалили і лаяли України – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Також нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто постійно висуває необґрунтовані претензії Україні і зажадав від нового керівництва ОБСЄ організувати постійну присутність спостерігачів організації на Закарпатті. Він "пояснив" це порушенням прав і фізичними погрозами, яким нібито піддаються закарпатські угорці.

Але був під час візиту Шмигаля до Брюсселя і курйозний момент. Виявилося, що український прем'єр, як дві краплі води схожий на президента Євроради Шарля Мішеля:

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