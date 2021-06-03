"Це викликає питання": Разумков про "бомбу Лукашенка" в літаку Ryanair

Спікер парламенту підтримав постанову про засудження режиму Лукашенка і натякнув на обман з бомбою

Олександр Лукашенко заперечує захоплення літака. Колаж "Сьогодні"

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи осуд парламентом примусової посадки владою Білорусі літака Ryanair, сумнівається, що на борту дійсно була бомба. Про це він сказав журналістам на брифінгу.

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За його словами, особисто він підтримав цю постанову Верховної Ради.

"Я розумію, що безпека людей насамперед. І якщо є інформація для того, щоб посадити літак і перевірити, чи є вибухонебезпечні речовини на борту, – питань немає. Але якщо після цього знімається якась частина пасажирів, тоді це викликає питання, чи була підстава посадити літак", – сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

У той же час в програму "Свобода слова Савіка Шустера" пасажир рейсу Ryanair Яніс Звієдріс розповідав, що відбувалося на борту літака після раптової посадки, а також спростував наявність бомби.

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