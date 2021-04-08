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Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо Донбасу

8 квітня, 15:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна не збирається наступати на Донбасі, але в Кремлі продовжують істерику

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що якщо Україна піде в наступ на Донбасі, то це закінчиться для неї повним крахом. Про це повідомляє Медуза.

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"Я підтримую ті оцінки, які є і всередині України про те, що початок бойових дій – це початок кінця України. Це постріл собі в ногу", – заявив він.

При цьому Козак визнає, що Київ не зацікавлений розв'язувати бойові дії, проте не виключив, що Україна "може загратися" в політику.

"Я не приховую цього, я завжди кажу, що вони – діти з сірниками. І коли у них щось там випадково загориться, теж передбачити важко", – додав куратор Кремля по Україні.

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Відзначимо, що в останні тижні Росія розганяє істерію, що нібито саме України спровокувала ескалацію на Донбасі і нібито збирається наступати на бойовиків. Однак це більше свідчить про прикриття своїх порушень перемир'я і скупчення військ біля кордонів України. Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук чітко заявив, що Україна не буде нападати на Донбас.

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Читайте також, які ще гучні заяви щодо України зробив сьогодні Козак.

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Росія Донбас Украина Дмитро Козак
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