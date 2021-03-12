"Це реально можливо": Кравчук про зустріч Зеленського з Путіним

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що президенту Володимиру Зеленському потрібно зустрітися один на один з російським лідером Володимиром Путіним. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

Якщо знову зірветься саміт "Нормандської четвірки", то можлива двостороння зустріч Зеленського з Путіним.

"Є різні думки, мовляв, з Росією нема про що говорити. Я вважаю, коли є такі питання, як війна, життя і мир, коли йдеться про Україну, коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність і незалежність України, потрібно обов'язково зустрічатися і домовлятися. Хоча б стане зрозуміла позиція того, з ким ти зустрічаєшся", – сказав Кравчук.

На уточнююче питання, чи можливий формат зустрічі Зеленського з Путіним один на один, він відповів: "Це реально можливо".

"Питання, формат, тему зустрічі теж повинні готувати міністри закордонних справ, спеціальні люди. Якщо така зустріч буде підготовлена і Путін погодиться, і Зеленський з порядком денним погодиться, тоді зустріч повинна відбутися", – резюмував глава делегації в ТКГ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Кравчук вже говорив, що "нормандський саміт" може відбутися у квітні, якщо Росія його черговий раз не зірве. Це питання вже опрацьовується радниками глав держав. А днями президент Володимир Зеленський заявив, що якщо знову зірветься "нормандський саміт", то зустрічатиметься з кожним з лідерів окремо.

У свою чергу в Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна із Зеленським.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама