"Це ганьба": Угорщина знову звернулася до ОБСЄ через Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який минулого року так і не зміг домогтися від Організації з безпеки і співпраці в Європі відправки спостерігачів до Закарпатської області України, вимагає цього від нового керівництва ОБСЄ.

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Про плани Сіярто повідомив портал угорського уряду About Hungary.

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Так, на зустрічі з верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим він закликав організувати постійну присутність спостерігачів організації на Закарпатті.

Він "пояснив" це порушенням прав і фізичними погрозами, яким нібито піддаються закарпатські угорці. Водночас Брюссель, за його словами, "зачинив двері" перед нацменшинами.

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"Європейська комісія ясно дала зрозуміти, що підтримка нелегальних мігрантів набагато важливіша за сприяння справі корінних етнічних меншин в Європі. Це ганьба. Неприпустиме рішення ЄС", – поскаржився Сіярто .

Це стало новим одностороннім кроком Будапешта в конфлікті з Києвом. хоча раніше повідомлялося про опрацювання так званої джентельменської угоди, яка має налагодити українсько-угорські відносини.

Варто зазначити, що 2021 року мандат голови Організації з безпеки і співпраці в Європі отримала Швеція. Вона змінила Албанію за ротаційним принципом.

Взаємини двох країн загострилися наприкінці жовтня, коли угорських чиновників викрили в незаконній агітації за Партію угорців на місцевих виборах на Закарпатті. Також в день виборів Сіярто й сам закликав підтримати Партію угорців.

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