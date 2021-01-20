"Це ганьба": Угорщина знову звернулася до ОБСЄ через Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який минулого року так і не зміг домогтися від Організації з безпеки і співпраці в Європі відправки спостерігачів до Закарпатської області України, вимагає цього від нового керівництва ОБСЄ.
Про плани Сіярто повідомив портал угорського уряду About Hungary.
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Так, на зустрічі з верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим він закликав організувати постійну присутність спостерігачів організації на Закарпатті.
Він "пояснив" це порушенням прав і фізичними погрозами, яким нібито піддаються закарпатські угорці. Водночас Брюссель, за його словами, "зачинив двері" перед нацменшинами.
"Європейська комісія ясно дала зрозуміти, що підтримка нелегальних мігрантів набагато важливіша за сприяння справі корінних етнічних меншин в Європі. Це ганьба. Неприпустиме рішення ЄС", – поскаржився Сіярто .
Це стало новим одностороннім кроком Будапешта в конфлікті з Києвом. хоча раніше повідомлялося про опрацювання так званої джентельменської угоди, яка має налагодити українсько-угорські відносини.
Варто зазначити, що 2021 року мандат голови Організації з безпеки і співпраці в Європі отримала Швеція. Вона змінила Албанію за ротаційним принципом.
Взаємини двох країн загострилися наприкінці жовтня, коли угорських чиновників викрили в незаконній агітації за Партію угорців на місцевих виборах на Закарпатті. Також в день виборів Сіярто й сам закликав підтримати Партію угорців.
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