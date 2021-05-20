Це один з планів. Зеленський припустив проведення референдуму щодо Донбасу

/ Фото: Офис Президента Украины
Ситуація на Донбасі повинна бути найголовнішим питанням на сьогодні, тому в Україні може відбутися державний референдум щодо окупованого Донбасу.
Про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.
"Щодо державного референдуму, це має бути найголовніше питання, яке у нас сьогодні є – я вважаю, що це ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час, тому що у нас кілька планів – A, B, C – з припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розгляд суспільства саме референдум з такою тематикою. Це один, може бути, з планів, якщо не спрацює інший ", – сказав президент.
Сайт "Сегодня" веде текстовий онлайн пресконференції президента України Володимира Зеленського.
Також ми писали про те, що між Офісом президента і Росією розпочалася розмова щодо устрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.
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