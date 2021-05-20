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Це один з планів. Зеленський припустив проведення референдуму щодо Донбасу

20 травня, 13:34

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як вважає президент, ситуація на Донбасі – одне з головних питань, які на сьогодні є в Україні

/ Фото: Офис Президента Украины

Ситуація на Донбасі повинна бути найголовнішим питанням на сьогодні, тому в Україні може відбутися державний референдум щодо окупованого Донбасу.

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Про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

"Щодо державного референдуму, це має бути найголовніше питання, яке у нас сьогодні є – я вважаю, що це ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час, тому що у нас кілька планів – A, B, C – з припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розгляд суспільства саме референдум з такою тематикою. Це один, може бути, з планів, якщо не спрацює інший ", – сказав президент.

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Сайт "Сегодня" веде текстовий онлайн пресконференції президента України Володимира Зеленського.

Також ми писали про те, що між Офісом президента і Росією розпочалася розмова щодо устрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

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Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського

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