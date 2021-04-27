"Це не в клубах виступати": керівництво "Голосу" про плани Притули очолити партію

У Притули не вийшло стати мером або хоча б депутатом у Києві, так тепер він замахнувся на свою партію

Член партії "Голос" Сергій Притула заявив про намір очолити цю політичну силу. Ось тільки у керівництві партії заявляють, що з'їзд відбудеться в середині літа і там буде вирішено питання, хто буде головним. У той же час в "Голосі" не дають шоумену серйозних шансів.

Притула новий глава партії "Голос"?

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Він в інтерв'ю РБК-Україна заявив: "Так, я бачу себе новим керівником (партії) і мені подобається те, що я бачу".

Політик розраховує, що з'їзд партії відбудеться раніше запланованого терміну (середини літа) і обіцяє прискорити цей процес.

"Є конкретна людина, керівник партії (Кіра Рудик), і її діями незадоволені люди в парламентській фракції, в регіонах й інші члени команди "Голосу"... Занадто швидко керівництво перетворилося в Брежнєва, а з "Голосу" хоче зробити типову українську партію, яка в міжвиборчий період нічого не робить, отримує держфінансування, радіє життю, а за три місяці згадує, що у нас на носі парламентська або місцева кампанія", – висловлював невдоволення Притула.

Як відреагували у керівництві партії

Глава партії Кіра Рудик в коментарі Радіо Свобода нагадала, що Притула за півтора року показав свої амбіції: хотів бути депутатом Київради, мером, членом політради партії, потім він знову повертався в шоу-бізнес, тепер хоче очолити "Голос".

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При цьому вона повідомила, що з'їзд партії відбудеться, як і заплановано, в середині літа, і він вирішить, хто буде керувати політсилою.

"У нас є певні політичні амбіції у людей. Це, звичайно, дуже добре, тому що партія повинна складатися з амбітних, активних людей. У нас у партії люди із шоу-бізнесу, яким ми дуже вдячні (як, наприклад, Святославу Вакарчуку), ведуть за собою людей. Але партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається", – сказала Рудик.

Глава фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив думку, що Притула не отримає великої підтримки на з'їзді партії.

"Я буду пропонувати якісь інші ролі для нього в партії, якщо є нестримне бажання її розвивати. Кожному в нашій партії, хто відповідає її цінностям, а Сергій саме така людина, знайдеться своє місце, не дивлячись на особисті амбіції", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше з фракції "Голос" у Київраді виключили депутата, який вдарив коміка.

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