"Це лютий треш": в Раді міністру оборони принесли жіночі туфлі (фото)

Тарану помстилися за дівчат-військовослужбовців. Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді обурилися, що дівчат-військовослужбовців хочуть відправити на військовий парад у День Незалежності марширувати на підборах. Депутати закликають провести службове розслідування, а міністру оборони Андрію Тарану принесли жіночі туфлі на підборах.

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На сьогоднішньому пленарному засіданні віцеспікер Олена Кондратюк і ще ряд депутатів виступили проти такого знущання над військовослужбовицями. Вона нагадала, що на сьогодні у ЗСУ служать понад 31 тис. жінок, із них понад 4,1 тис. є офіцерами. Статус учасника бойових дій отримали понад 13,5 тис. жінок.

"Ви знаєте, як багато жінок надихнулися після цих змін йти і служити у військах. І як можна спаплюжити цю просту ідею натхнення? Це провести військовий парад до 30-річчя нашої незалежності, де військові жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш, вибачте, ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, ви так наближаєте нашу армію до стандартів НАТО?" – сказала Кондратюк.

Дівчата марширують на підборах. Фото: Міноборони

Депутати зажадали від керівництва Міністерства оборони провести службове розслідування і доповісти суспільству, хто ухвалив таке рішення, скільки коштів витрачено на закупівлю цього взуття на підборах, і хто понесе матеріальну відповідальність за це.

Але на цьому не закінчилося – жінки-депутати принесли Тарану жіночі туфлі на підборах.

Каблуки для Тарана. Фото: "Європейська солідарність"

Тарану явно не підходять. Фото: "Європейська солідарність"

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив програму святкування Дня Незалежності України. Основним заходом стане військовий парад у Києві за участі іноземних літаків. Також техніку покажуть і в Одесі. Цікаво, що тільки в столиці військові заходи плануються на Хрещатику, Михайлівській площі та на Дніпрі.

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