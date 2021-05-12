"Це вкрай важливо": Гордон вказав на один момент у справі Медведчука

Гордон (зліва) и Медведчук. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон розраховує, що підозра народному депутату Віктору Медведчуку не буде пострілом в порожнечу і головне, щоб були залізні аргументи і докази його вини, інакше процес може перетворитися на посміховисько. Про це він сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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За його словами, всі звинувачення повинні бути чітко аргументовані і грамотно доведені, оскільки Медведчук хороший юрист і зможе використати будь-яку помилку слідства для свого виправдання.

"Я дуже хочу, щоб це не був постріл в порожнечу. Я дуже хочу, щоб підозри, які висунуті проти Медведчука, були доведені, аргументовані. І щоб суспільству показали – не тільки нашому, а й всьому світу: дивіться ми дали Медведчуку і Козаку на підставі цього і цього і суд зміг довести, що ці люди винні. Це для мене вкрай важливо. Якщо там є хоч якісь неув'язки у звинуваченнях, він зробить посміховиськом всіх, хто непрофесійно пропрацював це питання", – сказав Гордон.

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У той же час журналіст відзначає, що все повинно бути виключно по закону.

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"Але якщо по відношенню до нього буде порушено закон, я перший про це скажу. Тому що сьогодні він буде порушений по відношенню до нього, а завтра – по відношенню до вас. А післязавтра – по відношенню до мене. Я хочу жити в країні, де править закон, однаковий для всіх", – пояснив Гордон.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено про підозру в держзраді та розграбуванні державних надр у Криму. Також Медведчуку інкримінують злив Росії секретних військових даних. Читайте детальніше про справу Медведчука – Козака.

Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує будь-які звинувачення.