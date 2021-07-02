"Це червона лінія": у Путіна озвучили їхній найбільший страх щодо України

Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

У Кремлі продовжують гнути лінію про "зовнішнє управління" України. Прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що якщо Україна вступить у НАТО, то цим самим перекреслить перспективи нормалізації відносин із Москвою.

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Про це він сказав у ефірі одного з російських телеканалів.

"Це червона лінія", – сказав він, коментуючи євроатлантичні прагнення Києва.

Спікер Кремля також озвучив уже традиційний російський наратив, назвавши Україну несамостійною державою, і вважає, що вона керується Америкою.

"Це країна, яка вважає, що вирішити свої внутрішні проблеми, проблему Донбасу, можна шляхом вступу у НАТО, в антиросійський військовий союз. Прагнення в сторону НАТО навпаки можуть додати більше нестабільності всьому європейському континенту. Це фактично може перекреслити перспективи нормалізації відносин між Росією і Україною і додати напруженості на всьому периметрі наших кордонів. Для Путіна це є дуже великою стурбованістю", – сказав Пєсков.

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У Кремлі відзначають, що такі дії України нібито і змушують Росію вживати заходів щодо гарантування безпеки своїх кордонів.

"Ні в кого не повинно бути сумнівів, що Путін розуміє небезпеку таких прагнень України, і керівництво Росії заздалегідь займається архітектурою тих заходів безпеки, які застрахують нас на випадок продовження провокаційних прагнень України", – додав Пєсков.

Тема інтеграції України у європейське і євроатлантичне співтовариства дуже турбує росіян – Кремль постійно поширює страшилки. Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО, назвавши це дитячими страхами.

Як ми вже писали, раніше президент РФ розповідав, чому боїться вступу України до НАТО. Він навів як приклад ракети, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.