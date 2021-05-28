Це головний наріжний камінь: у Зеленського озвучили вимогу Росії

Окупанти завжди намагаються змінити порядок денний у нормандському форматі або в ТКГ і висувають одну умову

Михайло Подоляк. Скріншот

Переговори щодо Донбасу і в "нормандському", і "мінському" форматах гальмуються через головну умову Росії – представити бойовиків т.зв. "ЛНР" і "ДНР" стороною конфлікту, на що Україна відповідає категоричною відмовою. Про це розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, на переговорах у "нормандському форматі" позиції України завжди дуже добре артикульовані і досить жорсткі.

"Росія завжди хоче змінити порядок денний або в "нормандському форматі", або в ТКГ. Російська сторона хоче ввести туди обов'язково третю сторону – це т.зв. "ДНР" і "ЛНР". Україна від цього відмовляється. Це є одним з головних наріжних каменів", – сказав Подоляк.

Він пояснив, що будь-яка зустріч в "нормандському форматі" – це завжди уточнення позицій, які Київ завжди "підточує" ще більш конкретно.

"Ми точно говоримо, що є "червоні лінії", за які ми не зайдемо, є потреба вирішити конфлікт тут і зараз, цей конфлікт можна вирішити без ескалації ... Сьогодні українська делегація виглядає ефектно", – сказав радник глави ОПУ.

Подоляк додав, що отримати швидкий результат від цих переговорів – неможливо.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 26 травня відбувся черговий раунд переговорів радників лідерів "Нормандської четвірки". Росія знову пручалася проти ініціатив України та відмовилася від припинення вогню на фронті.

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