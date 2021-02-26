"Це було наприкінці 2014 року": Медведчук прокоментував "розмову із Сурковим"

Політик розповів, хто йому дозволив займатися обміном полоненими і постачанням електроенергії з Росії

Народний депутат Віктор Медведчук прокоментував появу у ЗМІ запису телефонної розмови, де можна почути його голос та експомічника президента РФ Владислава Суркова. При цьому політик не заперечує можливість обговорення самих тем, які там прозвучали, але не підтверджує справжність цього запису.

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Про це він розповів у коментарі BBC Україна.

Він зазначив, що голос людини на записі дійсно схожий на його голос і навіть підтвердив, що у 2014 році за дорученням і за згодою тодішнього президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які прозвучали на записі.

"Чи була (конкретно) така розмова, я не пам'ятаю, я стверджувати не можу. Але теми, які там лунають, – звичайно, я їх знаю. Теми щодо електроенергії, щодо обміну (полоненими. – Ред.) – так, це було, і це було саме наприкінці 2014 року", – сказав Медведчук.

Політик розповів про переговори із Сурковим щодо постачання електроенергії з Росії в Україну.

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"Він (Порошенко. – Ред.) мене просив, ми (Медведчук і Сурков. – Ред.) вели переговори, і на 2015 рік були укладені контракти з постачання. Російська компанія "Інтер РАО" та "Укрінтеренерго" підписали контракт на експорт електроенергії з Росії в Україну, а також сторони домовилися про забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання Криму", – сказав він і додав, що в цьому немає нічого дивного.

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Також він прокоментував слова Суркова про те, що нібито йому пропонували очолити в Україні МВС. Він відповів, чи міг це пропонувати Порошенко.

"Я цього не виключаю. Може, це було жартома", – резюмував Медведчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", також на цьому записі йдеться про те, як Медведчук організовував торгівлю вугіллям в ОРДЛО в 2014 році.

Тим часом в СБУ заявили, що перевіряють цей запис, проводять експертизи і вже долучили до кримінального провадження щодо фінансування тероризму.

Відео: цензор

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