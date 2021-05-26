Це був перший бій: Зеленський згадав важливу дату у війні на Донбасі

Руїни Донецького аеропорту після атак російських військових. Скріншот
Президент Володимир Зеленський згадав про сьомі роковини початку боїв за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні.
Про це він написав у Twitter.
Оборона ДАП – це одна з найгучніших й найтрагічніших сторінок російсько-української війни.
"26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Бої за нього були серед найзапекліших у війні на Донбасі. Україна взяла під контроль частину летовища, що стримало збройну агресію. Ми щодня боремося за наших людей, території та мир. Це складно, але потрібно. Україні, Європі, світу", – написав Зеленський.
Нагадаємо, бої за ДАП розпочалися 26 травня 2014 року, коли проросійські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька. Цього ж дня підрозділи армійського спецназу за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах. Була задіяна штурмова і армійська авіація, проведена висадка десанту. Були ліквідовані близько 45 бойовиків, ще кількадесят поранені. Третина бандформування "Схід" була знищена силами АТО. В рядах бойовиків почалася паніка, деякі лідери терористів поспішно залишили місто. Читайте детальніше про оборону аеропорту тривалістю у 242 дні.
У той же час через кілька років після боїв за ДАП жителі Донецька розповідали нам, як 26 травня 2014 року розділило їхнє життя на "до" і "після".
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією