Цих "зайчиків" там точно не буде: Рєзніков про участь бойовиків у "нормандському форматі"

Якщо Москва включить до складу своєї делегації бойовиків на нормандські переговори, то зробить великий подарунок Україні

Фото: facebook.com/MinistryForReintegrationTOT

Україна не допустить участь представників бойовиків т.зв. "ДНР" і "ЛНР" в роботі "нормандського формату". А якщо Росія їх затягне туди, то з ними за один стіл переговорів ніхто не буде сідати.

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Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає ZN.UA.

Кремль розглядає можливість підключення американців до "нормандського формату" тільки у тому разі, якщо сторони погодяться прийняти в переговорний процес т.зв. "міністрів закордонних справ ДНР і ЛНР" Наталію Ніконорову і Владислава Дейнего.

"Ні, це абсолютно виключено. Ці "зайчики" там точно бути присутніми ні в якому вигляді не можуть. ...На зустрічах політичних радників "нормандського формату" чотири учасники і чітко зрозуміло: посередники-модератори – представники Німеччини і Франції Ян Хеккер і Еммануель Бон, а Дмитро Козак і Андрій Єрмак – представники сторін конфлікту Росії та України відповідно", – пояснив Резніков.

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Він не виключає, що Росія може запросити представників бойовиків у "нормандський формат", але з ними ніхто не буде сидіти за одним столом переговорів.

"Росіяни можуть хоч десять разів запросити цих персонажів як самостійних гравців, але їм навіть ніхто візи не дасть і в'їзд в країну не дозволить. Тому що вони не суб'єкти. Я можу багато покритикувати наших партнерів, але запевняю вас: питання, хто є сторонами конфлікту і яка у кого суб'єктність, навіть не дискутується", – говорить віцепрем'єр.

Якщо ж російська делегація включить Ніконорову і Дейнего до свого складу, це буде подарунком для України.

"Якщо російська сторона їх покличе і заявить членами російської делегації, ми їм тільки поаплодуємо за цей подарунок: вони зроблять для всієї світової спільноти остаточне підтвердження, хто є хто", – резюмував Резніков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповідав, що Росія у "нормандському форматі" наполягає на тому, щоб стороною конфлікту виступали ОРДЛО, а не Москва.

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