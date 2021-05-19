Естонія підтримала вступ України в ЄС: Зеленський підписав заяву

Зеленський прийняв на Банковій прем'єра Естонії Каю Каллас / Фото: president.gov.ua

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас після візиту на Донбас зустрілася у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Вони підписали Спільну заяву про підтримку вступу України до Євросоюзу.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Насамперед він подякував естонському прем'єру за візит на Донбас, зокрема на КПВВ "Станиця Луганська" та КПВВ "Щастя".

"Для мене важливо, щоб лідери інших країн приїжджали та бачили на власні очі ситуацію на Донбасі, бачили наше ставлення до громадян, які живуть на контрольованій українською владою території", – сказав Зеленський.

Своєю чергою Кая Каллас подякувала Зеленському за теплий прийом.

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"Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках – це Європейський Союз, НАТО, ООН", – підкреслила вона.

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Зеленський поінформував Каллас про стратегічні цілі України щодо вступу в ЄС і висловив подяку Естонії за традиційно активну підтримку в реалізації цього амбіційного завдання.

Зеленський і Каллас підписують заяву. Фото: president.gov.ua

За результатами переговорів президент України і прем'єр Естонії підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямків двостороннього співробітництва. У документі окремо зафіксовано готовність Естонії підтримати майбутній вступ України в ЄС і допомга у досягненні критеріїв членства.

Нагадаємо, в березні Зеленський і президент Литви Ґітанас Науседа підписали декларацію про вступ України в ЄС.

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