Русский
$ 26,93
32,62
  1. Влада

"Є тільки одне побоювання": Зеленський про зустріч Байдена і Путіна

16 червня 2021 12:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні на переговорах у Женеві Україна буде одним з головних питань, але Зеленський скептично ставиться до цієї зустрічі

Президент Володимир Зеленський найбільше побоюється, що за підсумками зустрічі президентів США і РФ, Джо Байдена і Володимира Путіна, не буде конкретики щодо України. Він вважає, що не всі на Заході хочуть приймати складні рішення.

Реклама

Про це він сказав в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, текст якого опубліковано на сайті ОПУ.

За його словами, стримана поведінка лідерів США і РФ говорить про те, що вони намагаються щось донести один одному, хоча щодо України у них абсолютно різні погляди.

"Чи очікуємо ми як держава якихось результатів? Думаю, що весь світ чекає. Я це відкрито кажу й радію, бо коли люди сідають і говорять, навіть якщо вони вийдуть без результату, – це вже результат їхньої зустрічі", – сказав Зеленський.

Читайте також: Кулеба про зустріч Байдена і Путіна: Якщо буде "договірняк" щодо України – ми його не визнаємо

Не пропусти!
Туреччина – Уельс: онлайн-трансляція матчу Євро-2020
Туреччина vs Уельс на Євро-2020
Реклама

А ось побоюванням номер один президент назвав відсутність конкретики за підсумками зустрічі Байдена і Путіна, оскільки від цього сильно залежить ситуація в Україні.

"Чому? Я вдячний усім нашим партнерам – європейським країнам, США, вони дійсно допомагають. Я говорив з прем'єр-міністром Джонсоном, він дуже крутий чоловік. І він нас відкрито підтримує – як тепер каже молодь, "за нас топить". Він запитує: "Що ще я можу?" Я йому кажу про конкретні речі і впевнений, що він щось буде доносити, як інші лідери. Однак я відчуваю, що всі побоюються вирішення найскладніших питань. Остаточне вирішення проблемних питань я завжди пов’язував на рівні – хто відповідальний і коли. Мені здається, цієї конкретики не буде. Це мої побоювання", – підкреслив глава держави.

Відзначимо, що Володимир Путін і Джо Байден вперше зустрінуться особисто з моменту вступу Байдена на посаду президента США. Поїздка Путіна в Женеву стане першим його закордонним візитом із січня 2020 року. Ми розбиралися, чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Такий вигляд має обід справжнього слуги народу": депутат показав фото з їдальні РадиВлада
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиці
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиціВлада
"Буде жорсткий відбір": Вірастюк про плани в Раді і перший законопроєктВлада
Лідери G7 закликали Путіна вивести війська з Криму і Донбасу – що це означає для України
Лідери G7 закликали Путіна вивести війська з Криму і Донбасу – що це означає для УкраїниЄвросоюз
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)Влада
Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби
Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість КулебиВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти