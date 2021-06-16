"Є тільки одне побоювання": Зеленський про зустріч Байдена і Путіна

Сьогодні на переговорах у Женеві Україна буде одним з головних питань, але Зеленський скептично ставиться до цієї зустрічі

Президент Володимир Зеленський найбільше побоюється, що за підсумками зустрічі президентів США і РФ, Джо Байдена і Володимира Путіна, не буде конкретики щодо України. Він вважає, що не всі на Заході хочуть приймати складні рішення.

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Про це він сказав в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, текст якого опубліковано на сайті ОПУ.

За його словами, стримана поведінка лідерів США і РФ говорить про те, що вони намагаються щось донести один одному, хоча щодо України у них абсолютно різні погляди.

"Чи очікуємо ми як держава якихось результатів? Думаю, що весь світ чекає. Я це відкрито кажу й радію, бо коли люди сідають і говорять, навіть якщо вони вийдуть без результату, – це вже результат їхньої зустрічі", – сказав Зеленський.

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А ось побоюванням номер один президент назвав відсутність конкретики за підсумками зустрічі Байдена і Путіна, оскільки від цього сильно залежить ситуація в Україні.

"Чому? Я вдячний усім нашим партнерам – європейським країнам, США, вони дійсно допомагають. Я говорив з прем'єр-міністром Джонсоном, він дуже крутий чоловік. І він нас відкрито підтримує – як тепер каже молодь, "за нас топить". Він запитує: "Що ще я можу?" Я йому кажу про конкретні речі і впевнений, що він щось буде доносити, як інші лідери. Однак я відчуваю, що всі побоюються вирішення найскладніших питань. Остаточне вирішення проблемних питань я завжди пов’язував на рівні – хто відповідальний і коли. Мені здається, цієї конкретики не буде. Це мої побоювання", – підкреслив глава держави.

Відзначимо, що Володимир Путін і Джо Байден вперше зустрінуться особисто з моменту вступу Байдена на посаду президента США. Поїздка Путіна в Женеву стане першим його закордонним візитом із січня 2020 року. Ми розбиралися, чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці