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Є підстави побоюватися – Квін про загрозу ескалації навколо українських кордонів з боку РФ

11 травня, 17:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У США спостерігають озброєння і сили, які залишаються уздовж українських кордонів, є підстави побоюватися наступної ескалації

Скріншот

Скріншот

США спостерігають за ситуацією, яка виникла через ескалацію навколо українських кордонів і в Криму з боку РФ, разом з партнерами НАТО.

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Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на форумі "Україна 30. Безпека країни".

"Російські регулярні частини і підтримувані нею сили намагаються підірвати і забрати те, що Україна отримала від Революції гідності. Ми залишаємося непорушними в нашій позиції: перед обличчям російської агресії ми підтримуємо Україну, ми захищаємо український суверенітет, територіальну цілісність разом з нашими партнерами", – сказала Квін.

Крім того, в США хочуть, щоб співпраця між країнами в сфері безпеки і оборони росла.

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"Ми бачимо озброєння і сили, які залишаються уздовж українських кордонів. Є підстави побоюватися наступної ескалації", – сказала вона.

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Так, Сполучені Штати офіційно підтримують вступ України в НАТО – адміністрація президента Джо Байдена хоче, щоб двері Альянсу залишалися відкритими для всіх бажаючих.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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