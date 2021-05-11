Є підстави побоюватися – Квін про загрозу ескалації навколо українських кордонів з боку РФ

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США спостерігають за ситуацією, яка виникла через ескалацію навколо українських кордонів і в Криму з боку РФ, разом з партнерами НАТО.
Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на форумі "Україна 30. Безпека країни".
"Російські регулярні частини і підтримувані нею сили намагаються підірвати і забрати те, що Україна отримала від Революції гідності. Ми залишаємося непорушними в нашій позиції: перед обличчям російської агресії ми підтримуємо Україну, ми захищаємо український суверенітет, територіальну цілісність разом з нашими партнерами", – сказала Квін.
Крім того, в США хочуть, щоб співпраця між країнами в сфері безпеки і оборони росла.
"Ми бачимо озброєння і сили, які залишаються уздовж українських кордонів. Є підстави побоюватися наступної ескалації", – сказала вона.
Так, Сполучені Штати офіційно підтримують вступ України в НАТО – адміністрація президента Джо Байдена хоче, щоб двері Альянсу залишалися відкритими для всіх бажаючих.
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