ЄСПЛ виніс рішення у справах Майдану: що вирішив суд

38 активістів, які постраждали на Майдані у 2013-14 роках, виграли суд у держави

Поки в Україні продовжують розслідувати злочини проти активістів під час Революції Гідності, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв рішення у справах Майдану. Він визнав порушення прав людини стосовно майданівців владою України кінця 2013 – початку 2014 років.

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Суд розглянув справи "Шморгунов та інші проти України", "Луценко і Вербицький проти України", "Кадура і Смалій проти України", "Дубовцев та інші проти України", "Воронцов та інші проти України" – всього 38 позивачів – і визнав порушення низки статей Конвенції з прав людини.

Ці справи стосуються, зокрема, силових розгонів активістів, затримань, арештів, викрадень, неналежного поводження. Позивачі постраждали від дій силовиків або тітушок, яких "наймала" держава.

Суд визнав, що:

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силовики були мобілізовані для розгону протестувальників, що призводило до сутичок;

були залучені недержавні агенти (тітушки), обвинувачені в численних нападах на протестувальників, їх викраданні і вбивствах;

застосування надмірної і іноді грубої сили до протестувальників Майдану порушило спочатку мирний характер протестів і призвело до ескалації насильства;

суд не знайшов підтверджень, що протестувальники планували немирні дії під час протесту;

була цілеспрямована стратегія органів влади перешкодити і припинити протести, проведення яких спочатку мало мирний характер, швидким застосуванням надмірної сили, що і призвело до ескалації насильства.

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Нагадаємо, в період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків людей зникли безвісти, понад тисячу отримали поранення, а сотні були заарештовані і піддалися тортурам. На початку березня 2020 року суд дозволив арешт голови СБУ і командувача Внутрішніх військ часів Януковича. Колишні чиновники оголошені в розшук і ймовірно переховуються в Росії.

Відео: Офис генпрокурора

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