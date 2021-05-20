Якщо США знімуть санкції з "Північного потоку – 2", це стане перемогою Росії – Зеленський

Президент вважає, що це буде програш Сполучених Штатів Америки і особисто президента Джо Байдена

/ Фото: president.gov.ua

Якщо США скасують санкції проти "Північного потоку – 2" – це може бути великою геополітичною перемогою РФ.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції, коментуючи майбутню зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

"Великий ризик того, що Росія може натиснути на Сполучені Штати і у них будуть якісь домовленості, і що США знімуть санкції з "Північного потоку – 2"... Вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки, особистий (програш. – Ред.) президента Джо Байдена", – сказав президент.

Також він зазначив, що є ризики того, що США і РФ обговорять деякі питання, незважаючи на домовленості з Україною.

До речі, як заявили в РФ, головною темою зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна стане стратегічна стабільність і двосторонні відносини США з Росією.

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Як ми писали раніше, Держдепартамент США направив до Конгресу обґрунтування про зняття санкцій проти "Північного потоку – 2". У заяві говориться, що відмова від розширення санкцій є "важливим для національних інтересів США".

Тим часом Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона щодо будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, Штати, як і раніше, рішуче налаштовані проти цього російського проєкту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.

Також сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн пресконференції президента України Володимира Зеленського.

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