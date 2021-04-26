Якщо ніхто не зробить висновків з трагедії на ЧАЕС, жахливе колесо історії знову почне крутитися – Яценюк

Яценюк у річницю Чорнобильської катастрофи побував в Прип'яті у легендарного колеса огляду і зустрівся з ліквідаторами аварії на ЧАЕС

Висновки з минулого показують, що людина, її життя та здоров'я – найвища цінність, і саме за це повинен боротися кожен з нас. Зараз це особливо важливо, адже перед людством постали нові виклики пандемії, техногенних катастроф, воєн, агресії.

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Про це заявив зазначив Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років під час онлайн дискусії КБФ, присвяченій 35-й річниці Чорнобильської катастрофи.

Арсеній Яценюк включився в дискусію з Прип'яті, від відомого колеса огляду. 35 років тому тут вирувало життя, підкреслив він: "Але тут історія зупинилася. Це історія трагедії, драми, втрати людських життів, це історія диктаторського режиму, який брехав своєму народу. Але це й історія героїзму. Героїзм не зупиниш нічим".

Зараз, після 35 років, нам треба зробити висновки, підкреслив Арсеній Яценюк: "Якщо людство не зробить висновки з трагедії на Чорнобильській станції, то це жахливе колесо історії знову може почати крутитися. З тими ж драмами і з тими ж трагедіями".

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"Зараз ми стоїмо перед новими викликами. Викликами пандемії, техногенних катастроф, воєн, агресій. І так само нам потрібен героїзм у боротьбі за життя людини. Висновки з минулого змушують нас усвідомити, що людина, її життя і здоров’я – це найвища цінність, і саме за це кожен з нас повинен боротися" , – підкреслив він.

"Висновки з минулого кажуть, що людина заслуговує на чисте довкілля, чисту воду, на чисте життя. Вона заслуговує на владу з чистими помислами та діями. Висновки з минулого кажуть про те, що диктаторські режими зневажають своїх громадян" , – підкреслив Арсеній Яценюк.

Після Чорнобильської катастрофи, нагадав він, весь світ знав, що в Україні, яка тоді була ще в Радянському Союзі, трагедія. У той же час радянський режим, спадкоємицею якої є сьогоднішня Росія, "мовчав, замовчував, брехав": "Їм було все одно, скільки людських життів буде втрачено" .

"Сотні тисяч людей з Прип’яті покинули свої домівки. Тисячі людей померли. Десятки тисяч людей захворіли. І героїзм тих, хто боровся за їхнє життя, заслуговує на найвищу повагу" , – сказав глава КБФ.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що для України зараз важливо усвідомити необхідність безпечної енергетики:

"Потрібно усвідомити, що нам потрібне безпечне довкілля. Фонди, які фінансує держава, повинні іти на боротьбу з пандеміями, на чисту екологію, якісну медицину і найкращу українську науку. Це повинна бути гідна відповідь на те, яким чином Україна і людство будуть боротися з новими пандеміями, новими техногенними катастрофами і новими викликами для людства".

"І нам потрібна чесна, достойна, прозора і ефективна влада, яка буде захищати своїх громадян", – додав він.

Арсеній Яценюк повідомив, що в Прип'яті у нього була можливість зустрітися з ліквідаторами аварії на ЧАЕС: "У їхній особі хочу подякувати всім ліквідаторам, які 35 років тому стали на захист життя людей" . Він також подякував усім військовослужбовцям, які сьогодні стоять на захисті України і кожного українця, а також українським медикам, які сьогодні на захисті життя українців від жахливої пандемії.

Напередодні Великодня, свята відродження, Арсеній Яценюк підкреслив: "Україна так само відроджується. Усе в наших силах" .

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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Дивіться повну версію онлайн-дискусії, присвяченій 35-й річниці Чорнобильської катастрофи, сьогодні о 23:05 на телеканалі "Україна 24".

Крім того, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід по Чорнобильській зоні відчуження від "Сьогодні".

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