Німеччина і Британія погрожують Кремлю "важкими наслідками" через Україну

Німеччина і Велика Британія підтримують мирні устремління України на сході і виступають проти залякучих дій з боку Росії.
Про це міністри закордонних справ цих держав заявили сьогодні очільнику МЗС України Дмитру Кулебі.
У розмові з британським колегою Домініком Раабом Кулеба заявив про поширювану кремлівськими ЗМІ пропаганду: нібито Україна планує наступ або провокації на Донбасі.
"Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", – підкреслив він.
У відповідь на це Рааб запевнив у тому, що його країна уважно стежить за діями Росії. Він попередив, що будь-яка спроба РФ почати масштабну військову ескалацію матиме важкі наслідки.
"Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні України і Росії. Ми солідарні з Україною стосовно того, що деескалація зараз має вирішальне значення для того, аби режим припинення вогню не опинився під загрозою", – цитує Маас прес-служба німецького МЗС.
Кулеба висловив йому подяку за підтримку і запевнив у тому, що Україна віддана політико-дипломатичному шляху деокупації непідконтрольних територій.
Крім того, про загострення безпекової ситуації на Донбасі і нарощування Росією своєї військової присутності на окупованих територіях і на кордоні з Україною делегація України при ООН також поінформувала партнерів-членів Ради Безпеки організації.
"Впевнені, що спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання", – повідомили з цього приводу в місії.
Нагадаємо, що раніше цього самого дня президент США Джо Байден запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського в тому, що Україна не залишиться один на один з Росією у випадку її агресії.
Раніше посли країн-членів НАТО провели екстрену зустріч, на якій обговорили агресивна поведінка Росії .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк