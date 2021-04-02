Німеччина і Британія погрожують Кремлю "важкими наслідками" через Україну

Міністр Кулеба обговорив з колегами стягування Росією своїх військ до кордонів України

Німеччина і Велика Британія підтримують мирні устремління України на сході і виступають проти залякучих дій з боку Росії.

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Про це міністри закордонних справ цих держав заявили сьогодні очільнику МЗС України Дмитру Кулебі.

У розмові з британським колегою Домініком Раабом Кулеба заявив про поширювану кремлівськими ЗМІ пропаганду: нібито Україна планує наступ або провокації на Донбасі.

"Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", – підкреслив він.

У відповідь на це Рааб запевнив у тому, що його країна уважно стежить за діями Росії. Він попередив, що будь-яка спроба РФ почати масштабну військову ескалацію матиме важкі наслідки.

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"Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні України і Росії. Ми солідарні з Україною стосовно того, що деескалація зараз має вирішальне значення для того, аби режим припинення вогню не опинився під загрозою", – цитує Маас прес-служба німецького МЗС.

Кулеба висловив йому подяку за підтримку і запевнив у тому, що Україна віддана політико-дипломатичному шляху деокупації непідконтрольних територій.

Крім того, про загострення безпекової ситуації на Донбасі і нарощування Росією своєї військової присутності на окупованих територіях і на кордоні з Україною делегація України при ООН також поінформувала партнерів-членів Ради Безпеки організації.

"Впевнені, що спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання", – повідомили з цього приводу в місії.

Нагадаємо, що раніше цього самого дня президент США Джо Байден запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського в тому, що Україна не залишиться один на один з Росією у випадку її агресії.

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Раніше посли країн-членів НАТО провели екстрену зустріч, на якій обговорили агресивна поведінка Росії .

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