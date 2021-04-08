Ескалація на Донбасі: Данилов розкрив плани України

Керівництво України не планує військового наступу на бойовиків на Донбасі, але готове до ворожих провокацій стосовно своїх бійців.

Реклама

Про це в інтерв'ю Reuters заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Читайте також: Загострення на Донбасі. Як Україна вирішуватиме конфлікт

"Хочу зазначити, що сьогодні українська сторона не має наміру звільняти наші території військовим шляхом. І питання про те, як це буде вирішуватися в майбутньому – не сьогоднішнього дня так точно. Ми повністю усвідомлюємо, що є у РФ на нашому кордоні. Хочу зазначити, що питання війни залежить тільки від Путіна", – сказав він.

В тренді На Кариби тепер простіше: Україна запустила безвіз із екзотичної країною

Данілов запевнив у тому, що Україна не робить нічого, щоб спровокувати країну-агресора, але готова до провокацій з боку ворога.

Реклама

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про те, що Росія стягує війська в прикордонні з Україною регіони, а також в окуповані Крим і райони Луганської та Донецької областей.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама