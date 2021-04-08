Русский
$ 27,89
33,14
  1. Влада

Ескалація на Донбасі: Данилов розкрив плани України

8 квітня, 13:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Найближчим часом ЗСУ не збираються відвойовувати захоплені території

Керівництво України не планує військового наступу на бойовиків на Донбасі, але готове до ворожих провокацій стосовно своїх бійців.

Реклама

Про це в інтерв'ю Reuters заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Читайте також: Загострення на Донбасі. Як Україна вирішуватиме конфлікт

"Хочу зазначити, що сьогодні українська сторона не має наміру звільняти наші території військовим шляхом. І питання про те, як це буде вирішуватися в майбутньому – не сьогоднішнього дня так точно. Ми повністю усвідомлюємо, що є у РФ на нашому кордоні. Хочу зазначити, що питання війни залежить тільки від Путіна", – сказав він.

В тренді
На Кариби тепер простіше: Україна запустила безвіз із екзотичної країною

Данілов запевнив у тому, що Україна не робить нічого, щоб спровокувати країну-агресора, але готова до провокацій з боку ворога.

Реклама

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про те, що Росія стягує війська в прикордонні з Україною регіони, а також в окуповані Крим і райони Луганської та Донецької областей.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас наступ війна на Донбасі Олексій Данілов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Лайно привезли": Степанов пригадав слова Порошенка про вакцинуВлада
На Заході зрозуміли, що Росію пора привести до тями – Кулеба
На Заході зрозуміли, що Росію пора привести до тями – КулебаВлада
Нехай Росія їде туди зі своїми маріонетками: Гармаш про відмову України від Мінська
Нехай Росія їде туди зі своїми маріонетками: Гармаш про відмову України від МінськаВлада
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо "нормандського формату"Росія
Вітренко подав у відставку – ЗМІ
Вітренко подав у відставку – ЗМІВлада
Шмигаль розповів, чи буде введено локдаун по всій Україні
Шмигаль розповів, чи буде введено локдаун по всій УкраїніВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти