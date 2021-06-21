Ще є шанс: Зеленський підтримав українських футболістів після поразки на Євро-2020

Президент зазначив, що сьогоднішня гра між національними збірними України та Австрії тримала в напрузі до останньої хвилини

Володимир Зеленський прокоментував матч Україна - Австрія на Євро-2020 / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підтримав українську національну збірну з футболу після поразки у матчі з Австрією. Глава держави не сумнівається, що в українців "ще є шанс".

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Про це він написав у офіційному акаунті в Instagram.

Зеленський зазначив, що сьогоднішня гра між національними збірними України та Австрії тримала в напрузі до останньої хвилини.

"Гра. Непроста, емоційна, виснажлива. Гра, яка тримала всіх нас у напрузі з першої до останньої хвилини. Так, не все вдалося. Але в нас точно ще є шанс", – впевнений президент.

Він додав, що вірить у нашу збірну і продовжує її підтримувати.

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"Тільки вперед! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

Зазначимо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко причиною невдачі в матчі зі збірною Австрії, яка відкинула нашу збірну на третє місце у групі, вважає те, що українцям "було фізично важко".

Раніше Володимир Зеленський прокоментував матч збірної України зі збірною Нідерландів, коли українські футболісти також програли. Він зазначив, що українці показали дуже сильну гру і попереду на них ще чекає перемога.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо