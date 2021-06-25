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ЄС виступив із заявою щодо Донбасу і нових санкцій проти Росії

25 червня 2021 10:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За підсумками саміту Європейського Союзу прийнято комюніке, в якому є два важливих питання – про війну на Донбасі і нове покарання агресора

В ЄС пригрозили РФ новими санкціями. Колаж "Сьогодні"

В ЄС пригрозили РФ новими санкціями. Колаж "Сьогодні"

Лідери Європейського Союзу закликали Росію взяти відповідальність за виконання Мінських угод з врегулюванню конфлікту на Донбасі, а також не виключили нові санкції проти Москви.

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Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту ЄС.

"Європейська рада закликає Росію повністю взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських угод", – йдеться у документі.

Крім того, Брюссель наголошує на необхідності твердої та скоординованої відповіді з боку ЄС та його держав-членів на будь-які подальші зловмисні, незаконні і підривні дії з боку Росії.

"З цією метою Європейський Союз також пропонує Єврокомісії і верховному представникові представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції", – йдеться в комюніке.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", лідери ЄС не підтримали ідею Франції та Німеччини провести саміт ЄС – Росія з прямими переговорами керівництва Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переговорів на рівні лідерів не буде, але будуть шукати інші формати з Росією.

Напередодні лідери Німеччини і Франції вирішили запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт Євросоюзу. Макрон і Меркель запропонували Брюсселю відновити європейсько-російські саміти, які скасували після окупації Криму у 2014 році.

У той же час глав МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту у Брюссель попереджав ЄС про небезпеку саміту з Путіним. Він намагався донести до європейців, що немає підстав для поновлення діалогу такого рівня з Росією, який припинився через агресію проти України.

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