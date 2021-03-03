ЄС не відновить відносини з РФ до деокупації Криму і Донбасу – Зеленський

Євросоюз не відновить колишні бізнес-відносини з Росією до відновлення територіальної цілісності України.

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Такою думкою поділився президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Глава держави очікує, що в кінці березня Євросоюз дасть потужний сигнал засудження російської агресії проти України.

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"Я сподіваюся, що за підсумками засідання Європейської ради в кінці березня буде надано потужний сигнал щодо засудження Російської агресії проти України. Я не вірю в повернення до business as usual (бізнес як зазвичай – ред.) у відносинах між Європейським союзом і РФ без відновлення територіальної цілісності нашої держави", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що поки ЄС і США не будуть пом'якшувати свою позицію з питання газопроводу "Північний потік – 2", Україна буде в безпеці. Адже запуск цього проекту завдасть по країні додатковий потужний удар після окупації Криму і частини Донбасу.

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