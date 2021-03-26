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Єрмак скликав термінові консультації в "нормандському" форматі

26 березня, 21:50

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Україна в ТКГ порушить питання дотримання домовленостей про припинення вогню на Донбасі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак проводить термінові консультації з політичними радниками лідерів держав – учасників "нормандського" формату.

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Найближчим часом президент України Володимир Зеленський також проведе розмови з усіма лідерами країн "нормандського" формату, повідомляється на сторінці Єрмака в Facebook.

Це питання також буде порушено на засіданні безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи. У Києві
вважають критично важливим повернутися до беззастережного виконання домовленостей щодо режиму припинення вогню, досягнутих торік і, головне, – посилити ефективний контроль за їхнім виконанням.

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За словами Єрмака, за дорученням президента, головнокомандувач Збройних сил України негайно вилетів на місце пригоди для всебічного з'ясування всіх обставин трагедії.

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Нагадаємо, що сьогодні, 26 березня, жертвами чергового порушення перемир'я на Донбасі біля Шумів підж Горлівкою стали четверо військових, ще двоє були поранені.

Президент Володимир Зеленський проведе консультації з керівниками країн "Нормандськлї четвірки" щодо загострення на фронті.

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Джерело: Сьогодні

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