Єрмак пояснив, чому Україну повинні пустити в НАТО

Україна вийшла на новий рівень співпраці з Альянсом, вважають на Банковій

Україна розраховує на якнайшвидший вступ у НАТОі повністю на це заслуговує, оскільки вже зараз стоїть на кордоні захисту Європи від російської агресії.

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Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-спілкування з експертами та журналістами, організованого аналітичним центром European Policy Centre, передає ОПУ.

За його словами, НАТО повинно бути зацікавлене в сильній і незалежній Україні.

"Україна стоїть на кордоні захисту цивілізованого демократичного світу й абсолютно заслуговує стати частиною родини країн НАТО. Сьогодні членство в НАТО і ЄС – це наші цілі. І вимоги до вступу є нашою дорожньою картою для реформ, які ми робимо щодня", – сказав Єрмак.

Глава ОПУ також вважає, що Україна вийшла на новий рівень співпраці з Європою після отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

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"Це дуже великий успіх. Але ми дуже сподіваємося, що процес вступу та членства України в НАТО буде максимально прискорений, тому що саме зараз відбувається війна за демократичні європейські цінності. І форпостом цієї війни є саме Україна", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук різко висловився про роль РФ у вступі України в НАТО.

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