Єрмак про Донбас: Режим припинення вогню триває, незважаючи на провокації

Незважаючи на провокації супротивника, режим припинення вогню на Донбасі триває.

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Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю Тиграну Мартиросяну на каналі "Україна".

"Не дивлячись на ті провокації, які є, це все одно не порівняти з тим, що відбувалося, коли режиму (припинення вогню – Ред.) не було", – сказав Єрмак.

За його словами, режим припинення вогню – важливе досягнення.

"Є провокації, загиблі, поранені. Але якщо ми порівняємо цифри, втрат, які наша армія несла в аналогічні періоди, наприклад рік назад, безумовно, в рази менше", – додав він.

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Також в інтерв'ю Тиграну Мартиросяну він розповів, що Зеленський – перший президент України, який проїхав практично більшу половину всієї лінії зіткнення і побував на всіх передових точках.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки".

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