Ексглава ОП Богдан вульгарно пожартував про відставку Авакова і його "Честь маю"

Богдан заявив, нібито після заяви Авакова у нього постійно запитують, що означає "честь маю"

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан пожартував про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Його увагу привернув підпис глави МВС у заяві "Честь маю".

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Про це Богдан написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Мене тепер багато хто питає, що означає "честь маю". Думаю десь так", – написав ексглава ОП.

До тексту він додав фото з власною розшифровкою цієї фрази.

Фото зі сторінки Андрія Богдана.

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Нагадаємо, міністр не назвав причину свого рішення піти з посади, але співробітники МВС і депутати Верховної Ради повідомили свої версії .

Президент Зеленський вже запропонував кандидатуру на пост глави МВС . Як виявилося, він бажає бачити у кріслі міністра внутрішніх справ нардепа від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Заяву глави МВС про відставку незабаром мають розглянути у Верховній Раді.

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