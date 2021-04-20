Ексглава МВС Захарченко заочно арештований через російські гранати на Майдані

Колишній соратник Януковича незаконно озброїв силовиків на Майдані гранатами, від яких постраждали кілька десятків людей і одна загинула

Печерський районний суд Києва заочно заарештував ексглаву МВС часів Януковича і його заступника. Їх підозрюють у поставці з Росії гранат, які взимку 2014 року використовувалися на Майдані проти мітингувальників. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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У ОГП не назвали імені, але мова йде про Віталія Захарченка (в січні-лютому 2014-го він ще був главою МВС). Це рішення суду дає право розпочати стосовно зазначених осіб процедуру екстрадиції.

У чому їх підозрюють

Для озброєння силовиків у січні 2014 року ці ексчиновники МВС організували незаконну поставку в Україну 13,4 тис. одиниць російських гранат. Також організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат і сплату МВС України понад 1 млн 177 тис. грн митних платежів.

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Слідчі відзначають, що ці гранати не перебували на озброєнні МВС і не проходили випробувань, чи можна застосовувати стосовно людей.

18 і 19 лютого 2014 року ці привезені з РФ гранати були застосовані на Майдані проти мітингувальників, в результаті чого постраждали 86 осіб: тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 людей, середньої тяжкості – 23 , легкі – 45. Одна людина загинула.

Нагадаємо, 28 лютого 2014 року Генеральна прокуратура України зажадала від МВС і СБУ протягом 10 днів затримати Захарченко як людину, підозрювану в масових вбивствах активістів в центрі Києва з 18 по 22 лютого, однак він втік до Росії. 4 березня він був оголошений в розшук.

У червні 2017 року щодо "справи Майдану" ГПУ повідомила нові підозри Януковичу, Захарченко, Якименко і іншим екс-чиновникам. Через місяць 25 липня 2017 року, суд дозволив заочне засудження екс-глави МВС. У вересні того ж року все виявлене в Україні майно Захарченко було заарештовано.

У той же час в ЗМІ повідомляли, що Захарченко та його соратників запідозрили у відмиванні 10 мільярдів гривень . Слідчі вважають, що був спеціально створений банк для фінансових махінацій, до чого нібито має відношення колишній міністр часів Януковича.

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